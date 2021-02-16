Клубы РПЛ проголосовали за смягчение санитарного регламента
Общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрило смягчение санитарного регламента на матчах чемпионата России, сообщает пресс-служба лиги в Telegram. Основные поправки коснутся продажи билетов и работы прессы
При размещении зрителей социальная дистанция будет определяться в соответствии с рекомендациями территориального органа Роспотребнадзора. В предыдущей версии регламента рассадка зрителей должна была производиться с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метра.
Кроме того, в послематчевой пресс-конференции должны принять участие тренеры и не менее двух игроков, непосредственно выходивших на поле, от каждой команды.
Аккредитованные фотокорреспонденты (до 15 человек) допускаются в чистую зону, но до, в перерыве и после матча они должны располагаться за первой рекламной линией.
Для утверждения все предложенные изменения должен рассмотреть Исполком РФС.
Чемпионат России по футболу возобновится 26 февраля матчем 20-го тура между «Тамбовом» и «Ротором».
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