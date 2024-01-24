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Сегодня, 15:27

В РПЛ подтвердили перенос 21-го тура в связи с выборами президента

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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РПЛ перенесет матчи 21-го тура в связи с выборами президента.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В пресс-службе РПЛ подтвердили «СЭ» факт переноса 21-го тура РПЛ на более поздний срок.

«Изменения в календаре будут приняты по итогам очного собрания Лиги», — сообщили «СЭ» в пресс-службе РПЛ.

Выборы президента РФ должны пройти с 15 по 17 марта 2024 года. На 17 марта условно запланирован 21-й тур РПЛ. Точное расписание будет известно позже.

В 21-м туре РПЛ сыграют друг с другом московские ЦСКА и «Спартак». Матч пройдет на «ВЭБ Арене». Кроме того, встречи тура пройдут в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Грозном, Воронеже, Екатеринбурге и Оренбурге.

Футбол
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«РБ Спорт»: 21-й тур РПЛ будет перенесен по рекомендации силовых структур

Источник: «Пари НН» не хочет отпускать Калинского в «Балтику»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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