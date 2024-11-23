В РПЛ отреагировали на снегопад в Москве и Подмосковье перед матчами 16-го тура

Пресс-служба РПЛ перед стартом 16-го тура опубликовало сообщение в связи со снегопадом в Москве.

«В связи с сильным снегопадом, который прогнозируют в Московском регионе, сотрудники Российской премьер-лиги предпринимают необходимые меры для проведения матчей в установленное время. При необходимости эти матчи пройдут с использованием контрастных мячей. В случае критического ухудшения погодных условий регламент лиги позволяет переносить матчи на резервные даты.

Первая из игр должна пройти на «ВЭБ Арене». На данный момент ситуация спокойная, температура поля — 18 градусов, выпавший на газон снег тает», — говорится в сообщении.

Сегодня в Москве пройдут два матча РПЛ: ЦСКА примет «Ростов», а «Локомотив» сыграет со «Спартаком». Также «Химки» на своем поле сыграют с «Краснодаром».