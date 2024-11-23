Специалист центра погоды «Фобос» заверил, что снег не помешает проведению футбольных матчей в Москве

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с балканским циклоном «Каэтано», пришедшим в Москву с юго-запада.

«В Москве на 9 утра образовался снежный покров: на ВДНХ 2 сантиметра, в Тушино и МГУ — 1 сантиметр. Снег будет идти весь день до ночи. Выпадет его много: 10-12 мм осадков. Это уже в переводе на воду. То есть если растопить снег, будет 10-12 литров дождевой воды на квадратный метр. Но поскольку он будет выпадать в твердой фазе в виде снега и мокрого снега, потому что температура пока остается в плюсовом диапазоне от 0 до 2 градусов. То есть все будет утрясаться. За счет влажности он проседает. Поэтому в целом покров подрастет максимум до 3-5 сантиметров, не более. В Подмосковье сугробы, особенно на Западе, в районе Можайска, Волоколамска до 12-17 сантиметров уже декабрьского снега. Так что, я думаю, на стадионах в Москве справятся», — сказал Тишковец «СЭ».

В Москве 23 ноября пройдет три матча. В 14.15 по московскому времени на «ВЭБ Арене» начнется встреча между ЦСКА и «Ростовом». Затем свой матч на «Арене Химки» проведут «Химки» и «Краснодар». Старт — в 16.30. Далее на «Лукойл Арене» пройдет дерби «Спартака» и «Локомотива». Начало запланировано на 18.00.