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Сегодня, 10:42

Специалист центра погоды «Фобос» заверил, что снег не помешает проведению футбольных матчей в Москве

Микеле Антонов
Корреспондент
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Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с балканским циклоном «Каэтано», пришедшим в Москву с юго-запада.

«В Москве на 9 утра образовался снежный покров: на ВДНХ 2 сантиметра, в Тушино и МГУ — 1 сантиметр. Снег будет идти весь день до ночи. Выпадет его много: 10-12 мм осадков. Это уже в переводе на воду. То есть если растопить снег, будет 10-12 литров дождевой воды на квадратный метр. Но поскольку он будет выпадать в твердой фазе в виде снега и мокрого снега, потому что температура пока остается в плюсовом диапазоне от 0 до 2 градусов. То есть все будет утрясаться. За счет влажности он проседает. Поэтому в целом покров подрастет максимум до 3-5 сантиметров, не более. В Подмосковье сугробы, особенно на Западе, в районе Можайска, Волоколамска до 12-17 сантиметров уже декабрьского снега. Так что, я думаю, на стадионах в Москве справятся», — сказал Тишковец «СЭ».

В Москве 23 ноября пройдет три матча. В 14.15 по московскому времени на «ВЭБ Арене» начнется встреча между ЦСКА и «Ростовом». Затем свой матч на «Арене Химки» проведут «Химки» и «Краснодар». Старт — в 16.30. Далее на «Лукойл Арене» пройдет дерби «Спартака» и «Локомотива». Начало запланировано на 18.00.

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 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
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 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
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 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
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 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
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 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
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 Химки 15 2 6 7 16-28 12
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