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Сегодня, 11:00

«Оренбург» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Оренбург» встретится с «Зенитом» в 16-м туре чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Оренбург» примет «Зенит» в матче 16-го тура чемпионата России в субботу, 23 ноября. Игра на стадионе «Газовик» в Оренбурге начнется в 12.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч Премьер», а также сайт matchtv.ru на платной основе.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Оренбурга» и «Зенита». С ключевыми событиями игры можно также ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
23 нояб, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Зенит

Игра команд в первом круге завершился победой петербуржцев со счетом 1:0. «Зенит» идет на втором месте в чемпионате России, набрав 36 очков в 15 турах. «Оренбург» располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы с 8 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
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В РПЛ отреагировали на снегопад в Москве и Подмосковье перед матчами 16-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 3 : 0
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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