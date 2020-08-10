В РПЛ не видят оснований для переигровки матча «Спартак» — «Сочи»
10 августа 2020, 19:04
Матч первого тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2) переиграть нельзя, заявили в пресс-службе российской премьер-лиги.
«Аннулировать результат матча из-за судейства нельзя — это не предусмотрено регламентом», — цитирует пресс-службу лиги РБК.
После матча владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата. Он был недоволен работой главного арбитра Василия Казарцева. Сочинская команда оба мяча забила с пенальти. Позднее стало известно, что Казарцев был отстранен, а в отношении видеоассистента Алексея Еськова будет проведено разбирательство.
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