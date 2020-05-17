В РПЛ будут временно отменены пресс-конфренции и микст-зоны
15:01
Стал известен новый медицинский протокол Тинькофф — РПЛ. В нем появился специальный пункт по координации работы СМИ.
Пресс-конференция после матча может быть проведена только в режиме видеоконференции.
Контент, который будет разрешен к записи в рамках производства трансляций матчей РПЛ:
— интервью с главными тренерами;
— послематчевые флеш-интервью с игроками;
— послематчевые флеш-интервью с тренерами.
Запрещенные действия на время проведения матчей без зрителей:
— пресс-конференции;
— микст-зоны;
— интервью;
— видеосъемка в раздевалках команд;
— все дополнительные съемки клубными ТВ и ОВ.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
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