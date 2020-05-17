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В РПЛ будут временно отменены пресс-конфренции и микст-зоны

15:01
Василий Кикнадзе. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Василий Кикнадзе. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Стал известен новый медицинский протокол Тинькофф — РПЛ. В нем появился специальный пункт по координации работы СМИ.

Пресс-конференция после матча может быть проведена только в режиме видеоконференции.

Контент, который будет разрешен к записи в рамках производства трансляций матчей РПЛ:

— интервью с главными тренерами;

— послематчевые флеш-интервью с игроками;

— послематчевые флеш-интервью с тренерами.

Запрещенные действия на время проведения матчей без зрителей:

— пресс-конференции;

— микст-зоны;

— интервью;

— видеосъемка в раздевалках команд;

— все дополнительные съемки клубными ТВ и ОВ.

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