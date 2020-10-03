РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«В «Роторе» все понимают, что каждая игра для нас важна». Шацких — о матче с «Уфой»

13:53
Теги:

Тренер «Ротора» Максим Шацких накануне матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» рассказал о подготовке команды.

«Футболисты в нормальном состоянии. Понимают, что каждая игра для нас важна. Слава Богу, что пошло выздоровление, футболисты после коронавируса возвращаются в створ. У кого будет иницатива? Игра покажет», — сказал Шацких в эфире телеканала «Матч Премьер».

Главный тренер волгоградцев Александр Хацкевич пропускает матч из-за проблем со здоровьем. У белорусского специалиста повышенное давление и он не прилетел на матч.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир