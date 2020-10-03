«В «Роторе» все понимают, что каждая игра для нас важна». Шацких — о матче с «Уфой»
13:53
Тренер «Ротора» Максим Шацких накануне матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» рассказал о подготовке команды.
«Футболисты в нормальном состоянии. Понимают, что каждая игра для нас важна. Слава Богу, что пошло выздоровление, футболисты после коронавируса возвращаются в створ. У кого будет иницатива? Игра покажет», — сказал Шацких в эфире телеканала «Матч Премьер».
Главный тренер волгоградцев Александр Хацкевич пропускает матч из-за проблем со здоровьем. У белорусского специалиста повышенное давление и он не прилетел на матч.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
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