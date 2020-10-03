Тренер «Ротора» Максим Шацких накануне матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» рассказал о подготовке команды.

«Футболисты в нормальном состоянии. Понимают, что каждая игра для нас важна. Слава Богу, что пошло выздоровление, футболисты после коронавируса возвращаются в створ. У кого будет иницатива? Игра покажет», — сказал Шацких в эфире телеканала «Матч Премьер».

Главный тренер волгоградцев Александр Хацкевич пропускает матч из-за проблем со здоровьем. У белорусского специалиста повышенное давление и он не прилетел на матч.