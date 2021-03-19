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Сможет ли «Спартак» догнать «Зенит»? / Гончаренко — out? / Дзюба или Соболев? / Live

11:30
«Спартак» готов к золоту? Фото «СЭ»
«Спартак» готов к золоту? Фото «СЭ»
Журналисты «СЭ» Максим Алланазаров, Артем Калинин и Вячеслав Короткин обсуждают главные футбольные события за неделю.
— «Зенит» обыграл ЦСКА. Это был чемпионский матч?
— «Спартак» разогнался: 13 мячей в трех матчах!
— Что ЦСКА делать с Гончаренко, а «Краснодару» — с Мусаевым?
— «Локомотив» уже в тройке. Николич — топ?
— Дзюба просит всех быть добрее;
— Кто должен играть за сборную — Дзюба или Соболев?

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