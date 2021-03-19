Журналисты «СЭ» Максим Алланазаров, Артем Калинин и Вячеслав Короткин обсуждают главные футбольные события за неделю.

— «Зенит» обыграл ЦСКА. Это был чемпионский матч?

— «Спартак» разогнался: 13 мячей в трех матчах!

— Что ЦСКА делать с Гончаренко, а «Краснодару» — с Мусаевым?

— «Локомотив» уже в тройке. Николич — топ?

— Дзюба просит всех быть добрее;

— Кто должен играть за сборную — Дзюба или Соболев?