Игроки «Ростова» не могут вылететь из Москвы из-за погодных условий

Игроки «Ростова» не могут вылететь из Москвы в Минеральные Воды из-за плохих погодных условий, сообщает «РБ Спорт».

3 декабря ростовчане провели матч против ЦСКА (0:2) в рамках 17-го тура РПЛ. После игры команда отправилась в аэропорт, откуда должна была вылететь в Минеральные Воды, однако, по информации источника, рейс задержали из-за сильного снегопада в столице. Отмечается, что футболисты ждут вылета уже больше двух часов.

В настоящее время аэропорт в Ростове-на-Дону закрыт. По этой причине ростовчане добираются на автобусе до ближайших аэропортов, которые располагаются в Ставрополе и Минеральных Водах, после чего уже вылетают в другие регионы.

Матч ЦСКА — «Ростов» прошел при снегопаде. Снег на «ВЭБ Арене» убирали лопатами и трактором до начала встречи, а после стартового свистка продолжили это делать на тех участках поля, на которых не проходила игра. Позже главный тренер ростовской команды Валерий Карпин раскритиковал решение о проведении матча в запланированную дату.