Джикия — о дисквалификации Абаскаля: «Гильермо будет как минимум до стартового свистка с командой»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о влиянии дисквалификации главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля на команду.

— Не сеет ли панику то, что Абаскаля не будет на бровке в последнем матче перед паузой?

— Отсутствие тренера, конечно, может повлиять, так скажем. Но есть люди из нашего штаба. Все прекрасно понимают, что Гильермо будет как минимум до стартового свистка с командой. А дальше все будет уже зависеть от нас, от тех, кто будет в игре. Поэтому тут понятное дело, что есть факт того, что он удален. Но глобально есть и связь, то есть есть и подсказы, и рация, куча всего, что можно применить и быть максимально близко к команде.

— В команде понимают, что это может затянуться?

— В команде понимают, что впереди матч с «Крыльями Советов», который нужно выиграть, опять же, если игра состоится. Разные темы ходят. И уже немного вздохнуть и уйти в отпуск.

Абаскалю грозит четырехматчевая дисквалификация за агрессивное поведение.

«Спартак» с 27 очками в 17 матчах занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. 9 декабря команда примет «Крылья Советов».