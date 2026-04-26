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26 апреля, 06:07

В России обновили правила поведения болельщиков на стадионах

Павел Лопатко

Правительство РФ утвердило новые правила поведения зрителей на спортивных аренах, сообщает ТАСС.

Теперь болельщики обязаны предоставлять транспортное средство для осмотра. Запрещено использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (кроме предназначенных для инвалидов), а также беспилотников без согласования.

Нельзя забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, мачты, несущие конструкции и деревья. Объем пластиковой тары для напитков ограничен 0,5 литра, общий объём напитков на одного человека — не более литра.

Размеры флагов и баннеров не должны превышать 2 на 1,5 метра, а несколько полотен, образующих единое средство поддержки, будут считаться нарушением.

Базовые требования остались прежними: запрещены алкоголь, опасные и громоздкие предметы, пропаганда насилия и нетерпимости, спекуляция билетами и другое.

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Источник: ТАСС
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
3
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
4
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
5
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
6
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
7
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
11
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
12
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
Результаты / календарь
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30 тур
31.07 20:00 Родина – Ростов 2 : 4
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Илья Дятлов
Илья Дятлов

Родина

 2 0 2
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