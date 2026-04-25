Чевардин о выходе в старте «Локомотива»: «Волнительно, чувствовал ответственность»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Чевардин прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» в матче 27-го тура РПЛ (0:2).

«Узнал о выходе в старте на установке. Понятное дело, было волнительно, при этом чувствовал большую ответственность. Небольшое волнение присутствовало перед выходом на поле, но на разминке чуть разбегался, и оно угасло. Причина поражения? Пытались создавать моменты, но не реализовали их, а сами пропустили. Будем делать выводы и готовиться к «Динамо», — сказал Чевардин.

«Локомотив» (49 очков) остается на третьем месте в РПЛ. Железнодорожники на три очка опережают «Балтику», «Спартак» — на четыре, но у конкурентов есть по одной игре в запасе.

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