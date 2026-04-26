Смородская призвала уволить Челестини: «Не помню ЦСКА в таком раздрае, мне их очень жаль»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» оценила работу главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.

«Его надо снимать. Он совершенно не справился с командой. У него нет ничего: взаимопонимания, постановки игры. В таком раздрае ЦСКА я не помню. Мне очень жаль их. Эта работа не для Челестини, он не умеет ничего», — сказала Смородская «СЭ».

После зимней паузы ЦСКА провел 9 матчей в РПЛ, в которых одержал 2 победы, трижды сыграл вничью и потерпел 4 поражения. С 45 очками армейцы занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ после 27 матчей.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max