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Агент Голенкова: «Егор 100 процентов забьет больше мячей, чем в прошлом сезоне»

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Андрей Талаев, агент нападающего «Ростова» Егора Голенкова, ответил на вопросы о результативности футболиста в новом сезоне.

— В прошлом сезоне Егор забил девять голов. Сможет ли он забить больше?

— Уверен в этом.

— Сколько?

— Не знаю, но больше, чем в прошлом году — 100 процентов, — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Голенков провел 39 матчей за «Ростов», в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач.

Команда из Ростова-на-Дону финишировала на седьмом месте в таблице по итогам прошлого розыгрыша РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Егор Голенков
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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13
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 - : -
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