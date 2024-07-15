Агент Голенкова: «Егор 100 процентов забьет больше мячей, чем в прошлом сезоне»

Андрей Талаев, агент нападающего «Ростова» Егора Голенкова, ответил на вопросы о результативности футболиста в новом сезоне.

— В прошлом сезоне Егор забил девять голов. Сможет ли он забить больше?

— Уверен в этом.

— Сколько?

— Не знаю, но больше, чем в прошлом году — 100 процентов, — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Голенков провел 39 матчей за «Ростов», в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач.

Команда из Ростова-на-Дону финишировала на седьмом месте в таблице по итогам прошлого розыгрыша РПЛ.