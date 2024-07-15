Агент Голенкова: «Егор 100 процентов забьет больше мячей, чем в прошлом сезоне»
Андрей Талаев, агент нападающего «Ростова» Егора Голенкова, ответил на вопросы о результативности футболиста в новом сезоне.
— В прошлом сезоне Егор забил девять голов. Сможет ли он забить больше?
— Уверен в этом.
— Сколько?
— Не знаю, но больше, чем в прошлом году — 100 процентов, — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».
В сезоне-2023/24 Голенков провел 39 матчей за «Ростов», в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач.
Команда из Ростова-на-Дону финишировала на седьмом месте в таблице по итогам прошлого розыгрыша РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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