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Сегодня, 21:26

В РФС сообщили, какие команды примут участие в следующем матче легенд

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Следующий матч Лиги легенд пройдет между бывшими игроками «Крыльев Советов» и «Спартака», сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС. Игра пройдет 2 июня.

В понедельник, 1 мая, «Спартак» победил ветеранов «Ротора» и «Динамо» в ретро-матче Победы в Волгограде. Забитыми голами отличились Павлюченко и Самедов.

Встреча была посвящена матчу сталинградского «Динамо» и московского «Спартака», которая прошла в 1943 году. Этим матчем стартовала Лига легенд.

Источник: https://tass.ru/sport/17654061
Футбол
РФС
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
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