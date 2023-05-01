В РФС сообщили, какие команды примут участие в следующем матче легенд

Следующий матч Лиги легенд пройдет между бывшими игроками «Крыльев Советов» и «Спартака», сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС. Игра пройдет 2 июня.

В понедельник, 1 мая, «Спартак» победил ветеранов «Ротора» и «Динамо» в ретро-матче Победы в Волгограде. Забитыми голами отличились Павлюченко и Самедов.

Встреча была посвящена матчу сталинградского «Динамо» и московского «Спартака», которая прошла в 1943 году. Этим матчем стартовала Лига легенд.