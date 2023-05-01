Никита Симонян нанес символический удар перед ретро-матчем «Спартак» — «Динамо»

Экс-форвард сборной СССР Никита Симонян нанес символический удар перед ретро-матчем «Спартак» — «Динамо».

Матч Победа проводится в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

Симоняну 96 лет. Он выступал за «Спартак» с 1949 по 1959 год. В сборной СССР форвард провел 20 матчей и забил 10 голов.