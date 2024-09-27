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Сегодня, 11:09

В РФС рассказали о сохранении отношений с другими национальными федерациями

Алина Савинова
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Алексей Сорокин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Советник президента РФС Алексей Сорокин заявил, что члены организации не испытывали никаких проблем на встрече высших представителей национальных федераций УЕФА.

«Мы с Максимом Львовичем Митрофановым были на совещании высших представителей национальных федераций УЕФА во Франции. Никаких сложностей и конфронтации мы не услышали. Никакого ужаса мы там не увидели в плане отношения к нам, все федерации общаются, отношения сохраняются», — приводит ТАСС слова Сорокина.

14 сентября генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что на встрече президентов и генеральных секретарей федераций, входящих в УЕФА, будет обсуждаться вопрос допуска российских клубов и сборных до международных турниров.

Российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Осенью 2023-го организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО. Из-за отстранения сборная России не смогла принять участия в чемпионате мира-2022 и Евро-2024.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
УЕФА
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 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
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6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
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11
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 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
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