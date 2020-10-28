В РФС признали, что Безбородов ошибочно засчитал гол Понсе и отменил мяч Кайю

По информации «СЭ», сегодня экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела работу арбитра Владислава Безбородова на матче 21-го тура Тинькофф Чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» (1:3).

«Быки» подали протест на два момента — засчитанный гол Понсе и отмененный гол Кайю. Комиссия большинством голосов признала, что рефери ошибся в двух этих эпизодах. В первом случае арбитр не зафиксировал фол со стороны нападающего красно-белых, во втором эпизоде преждевременно остановил игру, усмотрев нарушение правил на защитнике москвичей Жиго.

На ближайший тур Безбородов и Кирилл Левников, работавший на этой игре ВАР, назначений не получили. (Виталий Айрапетов)