В РФС подтвердили, что арбитр Мешков завершил карьеру

В службе коммуникаций РФС подтвердили «СЭ» информацию о том, что арбитр ФИФА Виталий Мешков завершил карьеру.

Ранее Telegram-канал «Але, Рэф!» сообщил, что 42-летний Мешков принял решение о завершении карьеры и написал заявление в Департамент судейства и инспектирования.

На счету Мешкова 229 игр в качестве главного арбитра РПЛ. Последним матчем судьи стало дерби ЦСКА — «Спартак» (3:2) в 11-м туре чемпионата России-2025/26, в котором он работал ВАР.