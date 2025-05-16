В РФС опровергли информацию о невыдаче лицензии ряду клубов РПЛ на следующий сезон

В службе коммуникаций РФС прокомментировали «СЭ» информацию о том, что «Крылья Советов», «Химки» и «Ростов» не прошли лицензирование на следующий сезон.

«Информация в СМИ о том, что некоторые клубы не получили лицензию на будущий сезон, не соответствует действительности. Комиссия по лицензированию продолжает работу.

В настоящий момент некоторым клубам были даны замечания, которые клуб может исправить, предоставив дополнительные документы.

Результаты процедуры лицензирования будут опубликованы до начала стыковых матчей», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Первый этап выдачи лицензий РФС-1 должен состояться 14-16 мая. Второй и последний может быть перенесен с 21 на 23 мая.

После 28 туров чемпионата России «Ростов» с 38 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Крылья» (30) располагаются на 10-й строчке, а «Химки» (26) — на 12-й.