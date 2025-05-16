В РФС опровергли информацию о невыдаче лицензии ряду клубов РПЛ на следующий сезон
В службе коммуникаций РФС прокомментировали «СЭ» информацию о том, что «Крылья Советов», «Химки» и «Ростов» не прошли лицензирование на следующий сезон.
«Информация в СМИ о том, что некоторые клубы не получили лицензию на будущий сезон, не соответствует действительности. Комиссия по лицензированию продолжает работу.
В настоящий момент некоторым клубам были даны замечания, которые клуб может исправить, предоставив дополнительные документы.
Результаты процедуры лицензирования будут опубликованы до начала стыковых матчей», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.
Первый этап выдачи лицензий РФС-1 должен состояться 14-16 мая. Второй и последний может быть перенесен с 21 на 23 мая.
После 28 туров чемпионата России «Ростов» с 38 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Крылья» (30) располагаются на 10-й строчке, а «Химки» (26) — на 12-й.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|19
|13
|4
|2
|39-13
|43
|
2
|Зенит
|19
|12
|6
|1
|35-12
|42
|
3
|Локомотив
|19
|11
|7
|1
|41-24
|40
|
4
|ЦСКА
|19
|11
|3
|5
|30-18
|36
|
5
|Балтика
|20
|9
|9
|2
|25-9
|36
|
6
|Спартак
|19
|9
|5
|5
|29-25
|32
|
7
|Ахмат
|19
|7
|4
|8
|23-25
|25
|
8
|Динамо
|19
|6
|6
|7
|31-26
|24
|
9
|Рубин
|19
|6
|5
|8
|17-24
|23
|
10
|Ростов
|20
|5
|7
|8
|17-23
|22
|
11
|Акрон
|19
|5
|6
|8
|22-28
|21
|
12
|Динамо Мх
|19
|4
|6
|9
|10-22
|18
|
13
|Кр. Советов
|19
|4
|5
|10
|20-37
|17
|
14
|Пари НН
|20
|5
|2
|13
|15-31
|17
|
15
|Оренбург
|19
|3
|6
|10
|19-29
|15
|
16
|Сочи
|20
|2
|3
|15
|19-46
|9
|7.03
|16:45
|Ростов – Балтика
|1 : 1
|7.03
|19:00
|Пари НН – Сочи
|2 : 1
|8.03
|12:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|8.03
|14:30
|Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|8.03
|17:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|8.03
|19:30
|ЦСКА – Динамо
|- : -
|9.03
|16:30
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|9.03
|19:00
|Спартак – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|11
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|11
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|9
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|17
|1
|7
|
|
Йонуц Неделчару
Акрон
|17
|1
|4