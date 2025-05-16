Футбол
16 мая 2025, 20:09

В РФС опровергли информацию о невыдаче лицензии ряду клубов РПЛ на следующий сезон

Артем Бухаев
Корреспондент

В службе коммуникаций РФС прокомментировали «СЭ» информацию о том, что «Крылья Советов», «Химки» и «Ростов» не прошли лицензирование на следующий сезон.

«Информация в СМИ о том, что некоторые клубы не получили лицензию на будущий сезон, не соответствует действительности. Комиссия по лицензированию продолжает работу.

В настоящий момент некоторым клубам были даны замечания, которые клуб может исправить, предоставив дополнительные документы.

Результаты процедуры лицензирования будут опубликованы до начала стыковых матчей», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Первый этап выдачи лицензий РФС-1 должен состояться 14-16 мая. Второй и последний может быть перенесен с 21 на 23 мая.

После 28 туров чемпионата России «Ростов» с 38 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Крылья» (30) располагаются на 10-й строчке, а «Химки» (26) — на 12-й.

  • SuperDennis

    Пишите подробно, сколько Химки, неспособные платить зарплату игрокам, занесли в лицензирующий орган! Мы должны знать правду! Только правду и да простит вас Бог!

    16.05.2025

  • Олег Каноков

    Ахмат здесь при чём?

    16.05.2025

  • Ж и в о й

    Шо по "Черноморцу"? Ротенберг не пускает их в Сочи на олимпийский "Фишт", который всей страной строили?) Браво великому семейству Ротенбергов! Молодцы, ребята, так держать!

    16.05.2025

  • Vasssya

    Результаты лицензирования опубликуют до начала стыковых матчей. А апелляции, получается, уже после рассматривать будут? Чтобы бврдака больше было?

    16.05.2025

  • Millwall82

    введите обязательное условие по финансовым гарантиям хотя бы на сезон. Что команда без всяких задержек доиграет сезон. Понимаю, что российский спорт совсем не прозрачный, отчетности просто нет, но что на это говорит налоговая?

    16.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    у Ростова и Крыльев говеные стадионы))) посмотрите как надо у Оренбурга, лошары))) а пока пошли вон!)))

    16.05.2025

  • инок

    В РФС всеми способами пытаются оставить Ахмат в высшей лиги.))

    16.05.2025

    • Победивший рак подросток провел тренировку с «Факелом»

    Белоус: «Поведение Станковича — позор!»
