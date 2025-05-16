Белоус: «Поведение Станковича — позор!»
Футбольный функционер Юрий Белоус в интервью «СЭ» оценил перспективы главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
— Что теперь «Спартаку» делать со Станковичем? Его контракт с клубом рассчитан еще на год, но сезон, как вы заметили, провален...
— Если бы не некоторые аспекты, я бы сказал, что увольнять Станковича не нужно. «Спартак» — большой клуб, которому необходима стабильность. Все-таки при сербе красно-белые отрезками ярко смотрелись. В частности, в ноябре-декабре прошлого года, когда казалось, что «Спартак» навяжет борьбу «Зениту».
— А что за аспекты?
— Имею в виду концерты Станковича. Это даже не вокал, а дэнс... Танцы взрослых бородатых мальчиков. Ну куда это годится? Вы можете себе представить, чтобы так прыгали Бесков, Лобановский, Ахалкаци, Романцев? Это были классики советского и российского футбола. Но они всегда держали себя в руках.
А что творит Станкович? Думает, ему все простят? Нет, продолжат удаляться в каждой игре! Придется сидеть на трибуне. Надо ли ему это? Ну не знаю... Может, на фарт ему и помощникам бороды сбрить?
— Значит, склоняетесь к тому, что «Спартаку» надо уволить Станковича?
— Знаете, для менеджмента увольнение тренера — это всегда огромный стресс. Сейчас же все в «Спартаке» выстроено под Станковича, так? И убирать его — это серьезная ответственность. Кто ее на себя возьмет?
Хотя надо признать: Станкович провалил все, что можно. И в Кубке, и в чемпионате. В тройку «Спартак» не зайдет. Конечно, сезон неудачный. Тем более такие средства вложены в трансферы.
Но чужая душа — потемки. Мы до конца не понимаем, кто принимает в клубе решения. В любом случае менеджмент должен быть очень сильным. А в отношении «Спартака» у меня пока такого впечатления не сложилось.
Если возвращаться к теме увольнения, то, конечно, руководители «Спартака» в голове должны уже сейчас держать запасные варианты. То, как сейчас ведет себя Станкович во время матчей, — это позор...
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5