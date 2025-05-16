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16 мая 2025, 20:15

Белоус: «Поведение Станковича — позор!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Футбольный функционер Юрий Белоус в интервью «СЭ» оценил перспективы главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

— Что теперь «Спартаку» делать со Станковичем? Его контракт с клубом рассчитан еще на год, но сезон, как вы заметили, провален...

— Если бы не некоторые аспекты, я бы сказал, что увольнять Станковича не нужно. «Спартак» — большой клуб, которому необходима стабильность. Все-таки при сербе красно-белые отрезками ярко смотрелись. В частности, в ноябре-декабре прошлого года, когда казалось, что «Спартак» навяжет борьбу «Зениту».

— А что за аспекты?

— Имею в виду концерты Станковича. Это даже не вокал, а дэнс... Танцы взрослых бородатых мальчиков. Ну куда это годится? Вы можете себе представить, чтобы так прыгали Бесков, Лобановский, Ахалкаци, Романцев? Это были классики советского и российского футбола. Но они всегда держали себя в руках.

А что творит Станкович? Думает, ему все простят? Нет, продолжат удаляться в каждой игре! Придется сидеть на трибуне. Надо ли ему это? Ну не знаю... Может, на фарт ему и помощникам бороды сбрить?

— Значит, склоняетесь к тому, что «Спартаку» надо уволить Станковича?

— Знаете, для менеджмента увольнение тренера — это всегда огромный стресс. Сейчас же все в «Спартаке» выстроено под Станковича, так? И убирать его — это серьезная ответственность. Кто ее на себя возьмет?

Хотя надо признать: Станкович провалил все, что можно. И в Кубке, и в чемпионате. В тройку «Спартак» не зайдет. Конечно, сезон неудачный. Тем более такие средства вложены в трансферы.

Но чужая душа — потемки. Мы до конца не понимаем, кто принимает в клубе решения. В любом случае менеджмент должен быть очень сильным. А в отношении «Спартака» у меня пока такого впечатления не сложилось.

Если возвращаться к теме увольнения, то, конечно, руководители «Спартака» в голове должны уже сейчас держать запасные варианты. То, как сейчас ведет себя Станкович во время матчей, — это позор...

Деян Станкович.«Станкович все провалил! При Карпине в «Спартаке» было бы хуже?» Мнение Белоуса
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Деян Станкович
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ФК Спартак (Москва)
Юрий Белоус
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В РФС опровергли информацию о невыдаче лицензии ряду клубов РПЛ на следующий сезон

Белоус: «Станкович выиграл чемпионат Венгрии. У Черчесова такой же результат»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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