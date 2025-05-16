Белоус: «Поведение Станковича — позор!»

Футбольный функционер Юрий Белоус в интервью «СЭ» оценил перспективы главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

— Что теперь «Спартаку» делать со Станковичем? Его контракт с клубом рассчитан еще на год, но сезон, как вы заметили, провален...

— Если бы не некоторые аспекты, я бы сказал, что увольнять Станковича не нужно. «Спартак» — большой клуб, которому необходима стабильность. Все-таки при сербе красно-белые отрезками ярко смотрелись. В частности, в ноябре-декабре прошлого года, когда казалось, что «Спартак» навяжет борьбу «Зениту».

— А что за аспекты?

— Имею в виду концерты Станковича. Это даже не вокал, а дэнс... Танцы взрослых бородатых мальчиков. Ну куда это годится? Вы можете себе представить, чтобы так прыгали Бесков, Лобановский, Ахалкаци, Романцев? Это были классики советского и российского футбола. Но они всегда держали себя в руках.

А что творит Станкович? Думает, ему все простят? Нет, продолжат удаляться в каждой игре! Придется сидеть на трибуне. Надо ли ему это? Ну не знаю... Может, на фарт ему и помощникам бороды сбрить?

— Значит, склоняетесь к тому, что «Спартаку» надо уволить Станковича?

— Знаете, для менеджмента увольнение тренера — это всегда огромный стресс. Сейчас же все в «Спартаке» выстроено под Станковича, так? И убирать его — это серьезная ответственность. Кто ее на себя возьмет?

Хотя надо признать: Станкович провалил все, что можно. И в Кубке, и в чемпионате. В тройку «Спартак» не зайдет. Конечно, сезон неудачный. Тем более такие средства вложены в трансферы.

Но чужая душа — потемки. Мы до конца не понимаем, кто принимает в клубе решения. В любом случае менеджмент должен быть очень сильным. А в отношении «Спартака» у меня пока такого впечатления не сложилось.

Если возвращаться к теме увольнения, то, конечно, руководители «Спартака» в голове должны уже сейчас держать запасные варианты. То, как сейчас ведет себя Станкович во время матчей, — это позор...