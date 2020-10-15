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В РФС объяснили назначение судьи Казарцева на тур РПЛ

11:28
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц объяснил решение назначить арбитра Василия Казарцева на матч 11-го тура Тинькофф РПЛ «Ротор» — «Тамбов».

Казарцев был отстранен от работы на матчах премьер-лиги после того, как экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибочными его решения в матче 1-го тура «Спартак» — «Сочи» (2:2).

— Человек после того, как прошел полиграф, который показал неумышленность его ошибки, не имевшей злого умысла, а связанной с плохим качеством судейства, был отстранен на два месяца, — приводит ТАСС слова Хачатурянца. — Мы говорили о том, что правила отстранения судей при получении ими негативных оценок будут меняться. Что касается Казарцева, судьи, которые получают отрицательные оценки, пропускают две игры РПЛ, а если оценка очень негативная — четыре игры. Две полностью — нигде не получает назначений, а две — в ФНЛ. Пока формула такая, она может быть скорректирована из-за количества отрицательных оценок, которые судьи будут получать. Из-за этого мы можем попасть в ситуацию кадрового дефицита. Также коррективы может внести ковид.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9724323

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