В РФС объяснили, когда будут рассмотрены слова Юрана об Урунове

Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев отметил, что Ассоциация футбола Узбекистана (UFA) должна обратиться к руководству РФС, чтобы инициировать дело в отношении российского тренера Сергея Юрана.

Ранее Юран заявил, что полузащитник «Спартака» Остон Урунов, которому в субботу исполнилось 20 лет, на самом деле на 4-5 лет старше, и все, кто близок к российскому футболу, об этом знают.

Сегодня UFA на своем сайте опубликовала заявление, в котором потребовала извинений от Юрана и призвала комитет по этике РФС разобрать данный инцидент.

?"Ассоциация футбола Узбекистана должна обратиться к нашим руководителям. По регламенту только руководители российского футбола могут обращаться в комитет по этике РФС", — цитирует «РИА Новости» Андреева.