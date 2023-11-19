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Сегодня, 16:39

В РФС назвали цели Лиги легенд на 2024 год

Алина Савинова
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Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин ответил на вопрос о целях Лиги легенд на 2024 год.

«Пока что есть желание и цель ярко завершить нынешний сезон матчем в Черкизове. Обсуждаем планы и различные варианты на 2024 год с партнерами. Отдаем себе отчет, что не стоит проводить, например, десять таких матчей в год. Это негативно скажется на интересе. Тут важно не пересолить. Я вообще считаю, что команды легенд можно и нужно создать в Самаре, Ростове, Казани, Волгограде, Краснодаре, Владикавказе и других регионах. У клубов из этих городов есть славные страницы в истории футбола, они сами могут сами проводить подобные матчи или фестивали болельщиков. Мы же могли бы сконцентрироваться на масштабных международных ретро-матчах сборных. Возможно, именно в таком формате и будем работать в следующем году», — цитирует Терешина Metaratings.ru.

Ближайший ретро-матч между легендами «Локомотива» и ЦСКА пройдет 19 ноября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по местному времени. Игра приурочена к 21-летию «золотого» матча между командами, который состоялся в 2002 году. Тогда «Локомотив» обыграл армейцев (1:0).

Источник: https://metaratings.ru/news/v-rfs-rasskazali-o-celyakh-ligi-legend-na-2024-god-307177/
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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 12
Джон Кордоба

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Краснодар

 7
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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Брайан Мансилья

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 12 1 4
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