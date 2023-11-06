Дркушич рассказал об амбициях «Сочи»

Словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич рассказал об амбициях команды.

«Амбиции «Сочи» заключаются в том, чтобы быть как минимум в середине таблицы. Если это не получается, то руководство принимает решение что-то поменять, от этого случаются тренерские перестановки», — приводит слова Дркушича Metaratings.ru.

В матче 14-го тура РПЛ «Сочи» и «Динамо» сыграли вничью (3:3). «Сочи» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. Лидирует — «Краснодар» (31 очко).