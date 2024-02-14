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14 февраля, 11:44

В «Райо Вальекано» опровергли информацию о возможном назначении Абаскаля на пост главного тренера

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Райо Вальекано» Давид Кобеньо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера клуба Гильермо Абаскаля из «Спартака».

Ранее журналист Артуро Диаз сообщил, что главный тренер «Спартака» вошел в шорт-лист кандидатов на пост наставника команды.

«Нет, мы не рассматриваем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на пост главного тренера. У нас будет работать другой специалист», — сказал Кобеньо «СЭ».

Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Контракт испанского тренера с красно-белыми рассчитан до конца сезона-2024/25.

ФК Райо Вальекано
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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ЦСКА – Оренбург
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
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Пари НН – Факел
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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