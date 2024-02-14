В «Райо Вальекано» опровергли информацию о возможном назначении Абаскаля на пост главного тренера

Спортивный директор «Райо Вальекано» Давид Кобеньо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера клуба Гильермо Абаскаля из «Спартака».

Ранее журналист Артуро Диаз сообщил, что главный тренер «Спартака» вошел в шорт-лист кандидатов на пост наставника команды.

«Нет, мы не рассматриваем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на пост главного тренера. У нас будет работать другой специалист», — сказал Кобеньо «СЭ».

Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Контракт испанского тренера с красно-белыми рассчитан до конца сезона-2024/25.