Классен не хочет покидать «Спартак», несмотря на интерес от команды ЛЧ

Защитник «Спартака» Леон Классен не планирует уходить из московского клуба, несмотря на готовность команды отпустить игрока, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, красно-белые получили официальное предложение об аренде 23-летнего футболиста от команды, которая будет выступать в квалификации Лиги чемпионов.

Россиянин отклонил предложение, объясняя свое решение желанием остаться в «Спартаке».

В нынешнем сезоне Классен провел 7 матчей, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.