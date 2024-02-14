Отец Кокшарова: «Сначала «Краснодар» не хотел брать Сашу в академию»

Отец футболиста «Краснодара» Александра Кокшарова Эдуард рассказал о сложностях, с которыми столкнулся его сын при поступлении в академию клуба.

«После «Чеховских медведей» мы с семьей перебрались в Краснодар. Там и отдал его в академию «Краснодара» — в девятилетнем возрасте. Сначала Сашу не хотели брать. Но я попросил тренеров, чтобы посмотрели пацана — вдруг получится? Сперва сына зачислили в третью по силе группу. Потом сам дорос до второй, а следом и до первой», — приводит слова Кокшарова Sport24.

В нынешнем сезоне Александр Кокшаров сыграл 9 матчей за взрослую команду «Краснодара», в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего форварда в 500 тысяч евро.