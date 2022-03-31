В «Спартаке» отреагировали на информацию о возможном отказе клуба от легионеров

В «Спартаке» прокомментировали информацию о возможном отказе клуба от легионеров

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию о возможном отказе московского клуба от легионеров.

«Мы не комментируем чью-то аналитику, выдаваемую за инсайды», — сказал Зеленов.

Ранее Sport24 сообщил, что «Спартак» из-за финансовых проблем может с сезона-2022/23 отказаться от всех легионеров, сохранив в команде только российских игроков.