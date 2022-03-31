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Слуцкий — о матче с «Химками»: «У «Рубина» сейчас новая команда, таким составом мы даже на сборах не играли»

Слуцкий рассказал о состоянии «Рубина» перед матчем с «Химками»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии команды перед матчем 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками».

— По существу у нас сейчас новая команда. Нет семерых игроков, которые должны были быть ключевыми. Плюс дисквалифицированы Ломовицкий и Лисакович, поэтому нужно было тех футболистов, которые сейчас есть в команде, привести в какое-то более или менее равное состояние. Чтобы они поняли до конца тактические требования и все остальное. Потому что не все играют в основных позициях, в каких-то амплуа у нас жесткий дефицит людей.

Понятно, что мы готовимся к «Химкам» и хорошо ех знаем, но сейчас гораздо больше вопросов возникает о том, в какой мы сами можем играть футбол и как по ходу сезона необходимо произвести внутреннее переформатирование.

— Фаворита матча можно выделить?

— Очень сложно что-то говорить. Повторюсь, мы даже на сборах никогда не играли в том варианте состава, в котором будем играть сейчас.

— Тальби вышел со сборной Туниса на чемпионат мира. В каком он будет состоянии и стоит ли ожидать его в составе?

— Других вариантов у нас нет, у нас больше нет центральных защитников. Что касается его состояния, то эмоционально оно будет приподнятое, а физически уставшее.

Матч «Рубин» — «Химки» состоится 1 апреля на стадионе «Ак Барс Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.

Казанская команда занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, подмосковный клуб находится на 16-й позиции.

Источник: https://t.me/fcrk1958/6792
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Химки
Леонид Слуцкий
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