«Наконец-то они включили голову». Губерниев — о сохранении членства РФС в ФИФА

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривать вопрос о приостановке членства Российского футбольного союза (РФС) в организации.

«Наконец-то они включили свою голову. Я очень рад, что ФИФА так сделала, потому что мы все-таки понимаем заслуги страны: и Чемпионат мира лучший в истории, и любовь болельщиков к спорту. Это взвешенное решение, могу его только поприветствовать», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Также телеведущий прокомментировал новость о закреплении русского языка в качестве одного из шести языков ФИФА.

«Русский язык объединяет многие народы, это касается не только ФИФА и футбола в целом. Это касается и России, и Украины, и Белоруссии. Огромное число любителей футбола в самых разных странах говорят именно по-русски. Естественно, я поддерживаю их решение. Сейчас, конечно, уже все политическое, но как бы там ни было, это язык здравого смысла. Великий и могучий русский язык. Что тут еще скажешь?» — добавил Губерниев.

На конгрессе ФИФА, прошедшем в Дохе (Катар), ФИФА не рассматривала вопрос об отстранении РФС. Кроме того, члены организации одобрили закрепление русского языка в качестве одного из шести официальных языков («за» проголосовали 187 человек, «против» всего 4).