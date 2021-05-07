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«Сочи» — «Ротор»: хозяева открыли счет в матче

20:12

«Сочи» открыл счет в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора».

На девятой минуте забил Александр Руденко. Счет матча — 1:0.

Сочи — Ротор

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