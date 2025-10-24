В петербургском ГУ МВД не обнаружили нарушения закона со стороны Клаудиньо
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не смогло подтвердить информацию о нарушении законодательства со стороны бывшего полузащитника «Зенита» Клаудиньо, сообщает ТАСС со ссылкой на документ подразделения.
5 сентября стало известно, что после обращения первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева Генпрокуратура начала проверку высказываний Клаудиньо, который в интервью Flashscore рассказал, что хотел покинуть «Зенит» после начала СВО, но клуб не отпускал его.
6 сентября в открытом письме для «СЭ» футболист заявил, что никогда не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем и его слова были интерпретированы неверно.
«По результатам рассмотрения сообщаем, что в процессе проверки выявлены размещенные в свободном доступе публикации в российской газете «Спорт-Экспресс» от 22.08 и 06.09, содержащие интервью с Клаудио Л., которые являются журналистским изложением сказанных им слов. Видеоматериалов и иных свидетельств публичных высказываний, содержащих признаки дискредитации органов государственной власти или Вооруженных сил Российской Федерации, в открытом доступе не обнаружено», — говорится в документе.
Отмечается, что опросить самого Клаудиньо не представилось возможным, поскольку сейчас он выступает за катарский «Аль-Садд». Однако ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не выявило фактов совершения игроком противоправных деяний в период его нахождения в «Зените» и, соответственно, не будет применять к футболисту меры воздействия.
Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 по 2024 год. В 124 матчах он забил 21 мяч и сделал 31 голевую передачу. В январе 2025-го бразильский полузащитник присоединился к «Аль-Садду».
В феврале 2023 года указом президента России Владимира Путина Клаудиньо было предоставлено российское гражданство.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0