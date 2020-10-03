Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после ничьей с «Зенитом» (1:1) в 10-м туре Тинькофф РПЛ сказал, что удовлетворен результатом, и выразил неудовольствие тем, как арбитр Павел Кукуян? трактовал борьбу в первом тайме.

— Хороший матч, — сказал Тедеско. — После первых 20 минут «Зенит» перехватил инициативу, заставив нас сесть в оборону. Нужно было дать передохнуть нашим защитникам, но не получалось зацепиться за мяч впереди, наши нападающие совершали много фолов. Второй тайм — отлично. У нас были моменты, и «Зенит» мог забить. Результатом удовлетворен, хотя есть небольшое расстройство.

— Во втором тайме на поле вышел Соболев, который может зацепиться за мяч, но и до его появления «Спартак» использовал много длинных передач. С чем это связано?

— Совершенно с вами не согласен. Как раз «Зенит» играл таким образом, в основном, делая длинные передачи на Дзюбу. Без Соболева было сложно зацепиться за мяч в центре поля, но судья постоянно свистел фолы нашим нападающим. Одно касание защитника — фол, касание — фол. В другую сторону все было иначе. Извините, но это так. Фолы, когда так же играл Дзюба, не свистели. (Дмитрий Гирин)