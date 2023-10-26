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26 октября, 16:22

В «Пари НН» считают, что команда не сможет сыграть на домашнем стадионе после хоккейного матча

Руслан Минаев
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился мнением о проведении матча хоккейного «Торпедо» на футбольном стадионе «Нижний Новгород».

«Поговорил с нашим агрономом, он специалист высокого уровня. Он хотел после 3 декабря закрывать поле, сделать посев травы. В это время нельзя ходить по нему и ничего нельзя с ним делать.

Конечно, можно этот процесс сместить и начать им заниматься в марте, но в тот момент начинается вторая часть сезона РПЛ. В таком случае у команды не будет возможности играть на домашнем стадионе», — цитирует гендиректора Metaratings.ru.

23 октября генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов заявил о желании провести в январские праздники домашний матч на стадионе «Нижний Новгород».

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

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Иван Обляков

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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