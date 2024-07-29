В «Пари НН» рассказали, сколько новичков планируют подписать летом

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о планах клуба на остаток летнего трансферного окна.

«Позиции не буду озвучивать, это наша внутренняя кухня. По количеству — до трех человек. Бюджет позволяет? Да», — цитирует Мелик-Гусейнова «РБ Спорт».

Нижегородцы проиграли «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3) в двух стартовых турах РПЛ. В следующем матче команда Саши Илича на выезде сыграет с «Ахматом» в матче первого тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра состоится 31 июля.