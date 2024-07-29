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Сегодня, 10:37

В «Пари НН» рассказали, что доверяют главному тренеру Иличу

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о кредите доверия к главному тренеру команды Саше Иличу.

— Насколько высок кредит доверия к Иличу?

— Это даже не обсуждается. Никаких кредитов, никаких доверий-недоверий. Саша работает с командой, и внутри клуба вопрос об изменении статуса главного тренера даже не обсуждается, — цитирует Гусейнова «РБ Спорт».

«Пари НН» проиграл первые два матче на старте нового сезона РПЛ.

46-летний Илич возглавил «Пари НН» в начале мая. Серб стал первым иностранным тренером в истории клуба.

Источник: РБ Спорт
Саша Илич
ФК Нижний Новгород
3
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Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 0 : 4
27.07 20:00
Факел – Акрон
 0 : 2
28.07 15:00
Химки – Спартак
 1 : 3
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 0 : 0
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 0 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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