В «Пари НН» рассказали, что доверяют главному тренеру Иличу
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о кредите доверия к главному тренеру команды Саше Иличу.
— Насколько высок кредит доверия к Иличу?
— Это даже не обсуждается. Никаких кредитов, никаких доверий-недоверий. Саша работает с командой, и внутри клуба вопрос об изменении статуса главного тренера даже не обсуждается, — цитирует Гусейнова «РБ Спорт».
«Пари НН» проиграл первые два матче на старте нового сезона РПЛ.
46-летний Илич возглавил «Пари НН» в начале мая. Серб стал первым иностранным тренером в истории клуба.
Источник: РБ Спорт
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|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
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|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
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|2
|1
|0
|1
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|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
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|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|0 : 3
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|3 : 1
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|0 : 4
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|0 : 2
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|1 : 3
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|0 : 0
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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