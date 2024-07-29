В «Пари НН» рассказали, что доверяют главному тренеру Иличу

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о кредите доверия к главному тренеру команды Саше Иличу.

— Насколько высок кредит доверия к Иличу?

— Это даже не обсуждается. Никаких кредитов, никаких доверий-недоверий. Саша работает с командой, и внутри клуба вопрос об изменении статуса главного тренера даже не обсуждается, — цитирует Гусейнова «РБ Спорт».

«Пари НН» проиграл первые два матче на старте нового сезона РПЛ.

46-летний Илич возглавил «Пари НН» в начале мая. Серб стал первым иностранным тренером в истории клуба.