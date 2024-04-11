В «Пари НН» рассказали, будут ли оспаривать решение КДК о дисквалификации Юрана

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, будет ли клуб оспаривать решение КДК дисквалифицировать главного тренера Сергея Юрана на два матча условно за высказывания после игры 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:4).

«Мы думаем, нужно ли. Всем нужно посмотреть на эту ситуацию не как наказание Юрана, а кейс — что можно и нельзя. Мы хотим, чтобы люди шли на стадион, вспоминали опоссумов? Или мы хотим, чтобы стадионы были пустые, а людей штрафовали? Какой эффект лучше?» — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

После матча в СМИ появились видеозаписи, как Юран в агрессивной форме с использованием ненормативной лексики выражает недовольство в подтрибунном помещении.

«Пари НН» (28 очков) занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей. 14 апреля нижегородцы на выезде сыграют с «Оренбургом» в матче 24-го тура РПЛ. Начало — в 12.00 по московскому времени.