Генеральный директор «Пари НН»: «Марадишвили прооперирован, все прошло штатно, все хорошо»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии полузащитника Константина Марадишвили.

«Марадишвили прооперирован, все прошло штатно. Он уже в палате, все хорошо, начал первый день реабилитации. 1-2 дня у него будет амбулаторное наблюдение, 2-3 дня еще проведет в больнице. Потом вернется к команде», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

24-летний россиянин вышел в стартовом составе на матч 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:4) и был заменен на 31-й минуте из-за травмы ноги. После игры футболист покинул стадион на костылях.

В этом сезоне РПЛ футболист провел 11 матчей, забив 1 гол.