В «Пари НН» подвели итоги трансферной кампании: «Планы реализованы на сто процентов»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» оценил итоги зимней трансферной кампании клуба.

«Трансферное окно для нас закрыто. Те планы, которые мы вынашивали, реализованы на сто процентов. Мы усилились по тем позициям, на которых чего-то не хватало в первой части сезона. Уверены, что вторая часть сезона будет более качественной, яркой и экспрессивной, и это оценят наши болельщики», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

После 18 туров «Пари НН» с 24 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.