В «Пари НН» высказались о доверии губернатора области к тренеру и функционерам

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» оценил роль губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в развитии спорта.

«Глеб Сергеевич очень заинтересован в том, чтобы все виды спорта в Нижегородской области были лучшими. Он вкладывает неимоверное количество усилий и в вопросе инфраструктуры, и в поиск функционеров для того, чтобы Нижегородская область вернула себе спортивный Олимп по всем видам спорта. Футбол долгие годы был на вторых ролях и сейчас такое внимание губернатора для нас ценно. А доверие в адрес тренера и функционеров окрыляет вдвойне», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

После 18 туров «Пари НН» с 24 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.