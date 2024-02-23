Стали известны сроки восстановления Карраскаля и Смолова

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль оправился от повреждения и уже занимается в общей группе. 25-летний колумбиец может принять участие в контрольном матче с «Балтикой» сегодня, 23 февраля, или с ЦСКА завтра.

Федор Смолов продолжает восстановление, он должен присоединиться к партнерам на следующей неделе и будет готовиться к матчу РПЛ с «Локомотивом» (3 марта).