«Торпедо» сообщило об уходе менеджмента, Синяев продолжит работу в клубе

«Торпедо» объявило об уходе менеджмента клуба.

В августе 2025 года Игорь Резвухин был назначен генеральным директором «Торпедо», а Денис Маслов — советником президента клуба.

«В период, когда было необходимо спланировать стратегические и принять спортивные решения в условиях ограниченного времени, менеджмент клуба выполнил поставленные перед ними задачи.

От себя лично и ФК «Торпедо Москва» благодарю коллектив специалистов за работу и уверен в плодотворном сотрудничестве в будущем», — приводит сайт «Торпедо» слова президента клуба Дмитрия Шаповала.

Также Шаповал сообщил, что Сергей Синяев останется руководителем спортивного кластера «Торпедо».

После 14 туров «Торпедо» с 10 очками занимает последнее место в первой лиге. В прошедшем сезоне команда вышла в РПЛ, но ее исключили из высшего дивизиона за попытку совладельца Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова оказать влияние на результаты матчей.