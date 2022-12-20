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Сегодня, 17:13

В «Оренбурге» подтвердили интерес «Крыльев Советов» к Сычевому

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Владимир Сычевой.
Фото ФК «Оренбург»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Крыльев Советов» к нападающему Владимиру Сычевому.

«Эта информация соответствует действительности. «Крылья» направляли запрос по Сычевому. Есть определенная сумма отступных, от нас ничего уже не зависит. Если он готов перейти в «Крылья», он перейдет. Сейчас все зависит только от его желания», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее в Telegram-канале «ФНЛ и Ильевым» появилось сообщение, что один из лучших бомбардиров нынешнего сезона РПЛ может перейти в самарскую команду.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний форвард забил 14 мячей в 15 матчах за «Оренбург», а также отдал две голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Дмитрий Андреев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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Ростов – Локомотив
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Владимир Сычевой

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