Агент Клаудиньо опроверг информацию о возможном уходе игрока в «Палмейрас»

Футбольный агент Фернандо Гарсия, который представляет интересы нападающего «Зенита» Клаудиньо, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Палмейраса» к игроку.

«Зенит» не продаст Клаудиньо, пока не завоюет вторую звезду», — сказал Гарсия «СЭ».

В сезоне-2022/23 Клаудиньо забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 19 матчах за «Зенит». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 18 миллионов евро, контракт футболиста действует до конца июня 2027 года.