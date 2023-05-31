В «Оренбурге» опровергли новость о близости выкупа Руденко

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин опроверг корреспонденту «СЭ» информацию о близости клуба к выкупу нападающего «Химок» Александра Руденко.

«Покупки Руденко за 30 миллионов в клубе не обсуждалось», — сказал Еремякин «СЭ».

Ранее о близости клуба к выкупу нападающего за 30 миллионов рублей сообщил «Чемпионат».

В текущем сезоне на счету 24-летнего форварда 5 голов и 2 результативные передачи в 28 матчах во всех турнирах. Его контракт с «Химками» действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.