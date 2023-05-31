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Сегодня, 17:57

ЦСКА призвал болельщиков на последний домашний матч для Щенникова в составе команды

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Георгий Щенников.
Фото Global Look Press

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал корреспонденту «СЭ», что матч 30-го тура РПЛ против «Ростова» станет последним домашним для защитника Георгия Щенникова в составе армейцев.

«Ждем всех болельщиков на матч с «Ростовом». Во-первых, это будет игра за долгожданные медали. Во-вторых, что не менее важно, это последний домашний матч для Георгия Щенникова в цветах ЦСКА. По аналогии с прошлым годом, мы считаем необходимым в теплой и дружеской атмосфере проводить человека, отдавшего клубу двадцать лет своей жизни», — сказал Брейдо «СЭ».

Щенников в системе ЦСКА с 2003 года. В этом сезоне 32-летний защитник провел в РПЛ 2 матча и не отметился результативными действиями.

Матч ЦСКА — «Ростов» пройдет в субботу, 3 июня. Начало встречи — 17.00 мск.

Георгий Щенников
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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 - : -
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