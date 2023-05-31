ЦСКА призвал болельщиков на последний домашний матч для Щенникова в составе команды

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал корреспонденту «СЭ», что матч 30-го тура РПЛ против «Ростова» станет последним домашним для защитника Георгия Щенникова в составе армейцев.

«Ждем всех болельщиков на матч с «Ростовом». Во-первых, это будет игра за долгожданные медали. Во-вторых, что не менее важно, это последний домашний матч для Георгия Щенникова в цветах ЦСКА. По аналогии с прошлым годом, мы считаем необходимым в теплой и дружеской атмосфере проводить человека, отдавшего клубу двадцать лет своей жизни», — сказал Брейдо «СЭ».

Щенников в системе ЦСКА с 2003 года. В этом сезоне 32-летний защитник провел в РПЛ 2 матча и не отметился результативными действиями.

Матч ЦСКА — «Ростов» пройдет в субботу, 3 июня. Начало встречи — 17.00 мск.