Геннадий Орлов: «Я всегда отказываю «Матч ТВ»

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов высказался о возможности прокомментировать матч «Зенита».

«Не хочу я комментировать матч «Зенита». А зачем? Мне это неинтересно. У меня в «Спорт-Экспрессе» все мои комментарии. Вот можно открывать и там все написано. Если «Матч ТВ» сделает такое предложение? А я отказываю им всегда. Что мне «Матч ТВ»? У них и сайт слабый даже. Мне интересно, чтобы это читал народ. А кто в этом плане «Матч ТВ»? Не очень они сейчас популярны. Я вот избрал «Спорт-Экспресс» и все. С разными сотрудничать не буду. Но даю еще комментарии Sport24, потому что там бартер. Они сразу подключают мою передачу в новости», — приводит слова Орлова «Спорт День за Днем».