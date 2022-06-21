В РПЛ рассказали о сложностях при формировании календаря сезона-2022/23

В РПЛ рассказали, с какими сложностями столкнулись при формировании календаря на сезон-2022/23.

«Сразу семь клубов начнут сезон с двух гостевых матчей подряд. Во-первых, пять стадионов требуется подготовить к введению карты болельщика. Во-вторых, «Спартак» сыграет дома только в третьем туре из-за реновации газона на «Открытие Банк Арене». Также два гостевых матча подряд проведет «Факел» — в Воронеже идут работы по подготовке стадиона к сезону», — сообщила пресс-служба РПЛ.

Помимо этого, на старте чемпионата «Торпедо» и «Химки» будут выступать на «Арене Химки».

Во вторник, 21 июня, РПЛ опубликовала календарь нового сезона.

Первый тур сезона-2022/23 РПЛ пройдет с 15 по 17 июля. Действующий чемпион России «Зенит» отправится в гости к «Химкам», «Спартак» — к «Ахмату». ЦСКА сыграет дома с «Уралом».