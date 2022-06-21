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В РПЛ рассказали о сложностях при формировании календаря сезона-2022/23

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В РПЛ рассказали, с какими сложностями столкнулись при формировании календаря на сезон-2022/23.

«Сразу семь клубов начнут сезон с двух гостевых матчей подряд. Во-первых, пять стадионов требуется подготовить к введению карты болельщика. Во-вторых, «Спартак» сыграет дома только в третьем туре из-за реновации газона на «Открытие Банк Арене». Также два гостевых матча подряд проведет «Факел» — в Воронеже идут работы по подготовке стадиона к сезону», — сообщила пресс-служба РПЛ.

Помимо этого, на старте чемпионата «Торпедо» и «Химки» будут выступать на «Арене Химки».

Во вторник, 21 июня, РПЛ опубликовала календарь нового сезона.

Первый тур сезона-2022/23 РПЛ пройдет с 15 по 17 июля. Действующий чемпион России «Зенит» отправится в гости к «Химкам», «Спартак» — к «Ахмату». ЦСКА сыграет дома с «Уралом».

Источник: https://premierliga.ru/news/rfpl/news_28227.html
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
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 - : -
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